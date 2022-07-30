Июль, 30 в 10:53

Международный комитет Красного Креста предложил помочь с эвакуацией раненых, а также обеспечением медицинским оборудованием, средствами защиты и материалами для судебно-медицинской экспертизы после взрыва в Еленовке Донецкой области.

– Международному комитету Красного Креста известно о нападении на объект, где содержались военнопленные и заключенные в Еленовке. Наши мысли со всеми ранеными и семьями, которые отчаянно пытаются узнать, живы ли их близкие, ранены или убиты, – отметили в МККК.

В Международном комитете уверяют: сейчас приоритетом организации является обеспечение жизненно необходимой помощи раненым и достойное обращение с телами погибших.

– Все военнопленные, где бы они ни содержались, защищены международным гуманитарным правом. Они больше не участвуют в боях и на них нельзя нападать, – говорится в сообщении организации.

Напомним, что накануне вечером специалист по связям с общественностью и медиа Международного комитета Красного Креста Александр Власенко отметил, что сотрудники МККК направили запрос и пытаются добраться до места взрыва в колонии оккупированной Еленовки, где были убиты украинские военнопленные.

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Сейчас представители стремятся выяснить информацию о состоянии всех людей, находившихся в колонии во время нападения.

Кроме того, МККК поддерживает контакты с семьями украинских военнопленных и принимает от них запросы.

Семьи, желающие связаться с Международным комитетом Красного Креста, могут обращаться:

по телефонам 0-800-300-155 или +41-22730-3600 (звонки для абонентов Киевстар бесплатны),

или (звонки для абонентов Киевстар бесплатны), по адресу GVA_icrc_cta_bureau_mailbox@icrc.org / ctabureau@icrc.org, указав имя родственника, дату рождения и контактные данные.

Напомним, что в ночь на 29 июля в результате взрыва на территории бывшей исправительной колонии города Еленовка погибли более 50 украинских защитников.

Количество раненых неизвестно.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Главное управление разведки Минобороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека назвали взрыв циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений и дискредитация ВСУ, и призвали ООН и Красный Крест отреагировать на теракт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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