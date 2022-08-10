Август, 10 в 13:44

Один из соучредителей шведского филиала Amnesty International Пер Вестберг покидает правозащитную организацию после ее отчета о Вооруженных силах Украины. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

—Я отношусь к организации уже почти 60 лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty по поводу войны в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество, — сказал Вестберг.

Пер Вестберг стал соучредителем шведской Amnesty в 1960-х годах.

В скандальном отчете Amnesty International критикует военный ответ Украины на вторжение России в страну.

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В Евросоюзе в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.

Этот доклад подвергли критике представители украинской власти, международных организаций и юристы. Газета The Times назвала организацию путинскими пропагандистами.

Украинское отделение АІ не приобщили к подготовке доклада. Это привело к расколу в организации и увольнении сотрудников киевского офиса. Amnesty International извинилась за “страдание и гнев”, вызванные ее последним отчетом по Украине, но заявила, что не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

Источник: Svenska Dagbladet