Amnesty International в своем отчете использовала показания людей из фильтрационных лагерей

Август, 08 в 18:17

Организация Amnesty International при подготовке своего скандального отчета использовала свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Сообщается, что в процесс сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

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В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди “желающих” предоставить подобного рода информацию.

— Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе, — пишет SPRAVDI.

Там добавляют, что иногда подобного рода “правильное” интервью является единственным шансом пройти фильтрацию и уехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

В своем скандальном докладе Amnesty International обвинила ВСУ в якобы использовании гражданских объектов. Этот доклад подвергли критике представители украинской власти, международных организаций и юристы. Газета The Times назвала организацию путинскими пропагандистами.

Украинское отделение АІ не приобщили к подготовке доклада. Это привело к расколу в организации и увольнении сотрудников киевского офиса. Amnesty International извинилась за “страдание и гнев”, вызванные ее последним отчетом по Украине, но заявила, что не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

Источник: SPRAVDI