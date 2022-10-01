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Турция не признала аннексию Россией четырех областей Украины

Юлия Соколова, редактор ленты
Реджеп Тайіп Ердоган
Фото: Depositphotos

Турция не признает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Турции. Там отметили, что позиция страны относительно оккупированных украинских территорий неизменна с 2014 года.

В ведомстве напомнили, что тогда официальная Анкара не признала незаконную аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме. А затем Турция постоянно озвучивала твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

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– Согласно этой позиции, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, — подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что такое решение Кремля является грубым нарушением принципов международного права.

Кроме того, Турция поддерживает разрешение полномасштабной войны в Украине “на основе справедливого мира путем переговоров”.

Как известно, накануне российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных территорий Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил, что наше государство подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также отметил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с РФ, пока ее президентом остается Путин.

Вскоре после заявления Кремля США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против РФ.

Кроме того, американский лидер Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по возвращению всех территорий, захваченных РФ.

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Источник: МИД Турции

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