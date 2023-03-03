Март, 03 в 8:14

Аналитики Института изучения войны (ISW) видят по меньшей мере две причины, почему в Кремле выражают опасения из-за якобы ядерной эскалации и приостановили действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По всей вероятности, таким образом в России надеются сдержать поддержку Украины странами Запада, а также замедлить обещанную передачу военной помощи.

Такое заявление эксперты Института изучения войны сделали после первого разговора с начала полномасштабной войны РФ против Украины госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите G-20 в Нью-Дели 2 марта.

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– Кремль вряд ли применит ядерное оружие, но регулярно делает неправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад и обратиться к своей ультранационалистической базе, – отметили в ISW.

Отметим, что 2 марта на саммите G20 в Нью-Дели в Индии государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о приостановлении Россией действия нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Блинкен призвал Лаврова отменить приостановку действия ДСНВ и заявил о готовности сотрудничать с Россией в вопросах контроля над стратегическими ядерными вооружениями вне зависимости от состояния войны в Украине или американо-российских отношений.

Отдельно Блинкен призвал Россию прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного американца Пола Велана.

Однако, предполагают в ISW, Россия вряд ли будет продолжать содержательные дискуссии по возобновлению действия ДСНВ.

Отметим, что это был первый разговор Блинкена и Лаврова с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова должна была состояться в США 24 февраля 2022 года.

Однако после того, как 21 февраля 2022 года Россия признала “ДНР” и “ЛНР”, Блинкен отказался от встречи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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