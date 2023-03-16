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Атака Су-27 на американский дрон MQ-9 Reaper: ВВС США показали приблизительное место падения

Юлия Соколова, редактор ленты
Безпілотник MQ-9 Reaper
Фото: Getty Images

Военно-воздушные силы США обнародовали карту, на которой обозначены примерное место и время столкновения американского беспилотника MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 в международном авиапространстве над Черным морем.

Карта обнародована в Twitter-аккаунте командования Воздушных сил США в Европе.

На ней отмечены приблизительные локации и время перехвата беспилотника, столкновения с российским самолетом и падения.

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– На карте показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черном море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper. Видео, опубликованное ранее сегодня, снято в средней точке на временной шкале, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что “точки на карте не нанесены в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются оценкой места инцидента”.

О столкновении американского беспилотника Reaper с российским самолетом над Черным морем стало известно 14 марта. В Пентагоне назвали действия российских пилотов “опасными и непрофессиональными”.

По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), этот инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между США и Россией.

16 марта американские военные также обнародовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с истребителем РФ над Черным морем.

По данным американских СМИ, агрессивные действия российских истребителей против американского дрона санкционировало высшее руководство Кремля.

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Источник: The Guardian
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