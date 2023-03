Военно-воздушные силы США обнародовали карту, на которой обозначены примерное место и время столкновения американского беспилотника MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 в международном авиапространстве над Черным морем.

Карта обнародована в Twitter-аккаунте командования Воздушных сил США в Европе.

На ней отмечены приблизительные локации и время перехвата беспилотника, столкновения с российским самолетом и падения.

Также отмечается, что “точки на карте не нанесены в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются оценкой места инцидента”.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023