РФ совершила в Украине многочисленные военные преступления и не только – отчет комиссии ООН

Март, 16 в 16:59

Российские солдаты с начала полномасштабного вторжения совершали многочисленные военные преступления на территории Украины и вероятные преступления против человечности.

Об этом заявил Эрик Мьосе, глава независимой международной комиссии по расследованию военных преступлений РФ в Украине, созданной год назад Советом ООН по правам, во время представления на пресс-конференции в Женеве полного отчета работы в течение прошлого года.

По его словам, комиссия также установила лица, которые могут быть ответственны за совершенные во время российской агрессии преступления в Украине.

Сейчас смотрят

Мьосе подчеркнул, что соответствующий список будет передан компетентным органам ООН.

4 марта 2022 года Совет ООН по правам человека создал независимую международную комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

В конце сентября 2022 года следователи от ООН заявили, что нашли доказательства совершения военных преступлений российскими солдатами в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Они пообщалась со 150 потерпевшими и свидетелями преступлений, посетили 27 населенных пунктов, исследовали захоронения, пыточные и места содержания пленных.