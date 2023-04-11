В Австрии обязуются арестовать Путина в случае его визита
Министр по делам Евросоюза и конституции в Австрии Каролина Эдтштадлер подтвердила, что российского диктатора Владимира Путина арестуют, если он с визитом приедет в страну.
Об этом Каролина Эдтштадлер рассказала в интервью изданию Tagesspiegel.
Министр еще раз подчеркнула, что Австрия остается нейтральной в военном отношении , но ни в коем случае не нейтральна в политическом.
Австрийцы солидарны с народом Украины, оказывают поддержку в гуманитарном и экономическом плане. Но при этом Австрия не поставляет оружие.
Что касается ареста президента РФ Путина в случае его появления в Австрии, то Каролина Эдтштадлер заявила об абсолютном соблюдении обязательств по международному праву и уголовному праву.
— Выдача Международным уголовным судом этого ордера на арест означает, что если он (Путин. — Ред.) ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест, — сказала министр.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена. Их обоих подозревают в военных преступлениях, а именно в незаконной депортации и перемещении взрослого населения и детей с захваченных территорий Украины.
Путина могут задержать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут МУС.
Германия, Бразилия, Австрия и Армения обязались соблюдать международное право по задержанию российского диктатора. А Венгрия заявила, что ордер МУС на арест Путина не имеет обязательной силы для Будапешта.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай