Министр по делам Евросоюза и конституции в Австрии Каролина Эдтштадлер подтвердила, что российского диктатора Владимира Путина арестуют, если он с визитом приедет в страну.

Об этом Каролина Эдтштадлер рассказала в интервью изданию Tagesspiegel.

Министр еще раз подчеркнула, что Австрия остается нейтральной в военном отношении , но ни в коем случае не нейтральна в политическом.

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Австрийцы солидарны с народом Украины, оказывают поддержку в гуманитарном и экономическом плане. Но при этом Австрия не поставляет оружие.

Что касается ареста президента РФ Путина в случае его появления в Австрии, то Каролина Эдтштадлер заявила об абсолютном соблюдении обязательств по международному праву и уголовному праву.

— Выдача Международным уголовным судом этого ордера на арест означает, что если он (Путин. — Ред.) ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест, — сказала министр.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена. Их обоих подозревают в военных преступлениях, а именно в незаконной депортации и перемещении взрослого населения и детей с захваченных территорий Украины.

Путина могут задержать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут МУС.

Германия, Бразилия, Австрия и Армения обязались соблюдать международное право по задержанию российского диктатора. А Венгрия заявила, что ордер МУС на арест Путина не имеет обязательной силы для Будапешта.

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