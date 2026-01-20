Вооруженные силы Украины не смогут принять участие в тренировках в Гренландии во время полномасштабной войны в собственной стране.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский об отправке ВСУ в Гренландию

Президент подчеркнул, что все военные находятся на фронте в Украине, поэтому для нас люди – это очень дефицитный вопрос.

Сейчас смотрят

– Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. Сегодня вопрос войска – это дефицитный вопрос, безусловно. Особенно во время полномасштабной войны. И у нас с Метте (Фредериксен, премьер-министром Дании, – Ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась, – подытожил Зеленский.

Напомним, 15 января министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс сообщил, что европейские страны направляют военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям НАТО.

17 января в Дании и Гренландии прошли масштабные демонстрации в знак протеста против планов американского Трампа захватить арктический остров.

Между тем Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна быть защищена от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой, по его словам, Североатлантический альянс предупреждает Данию уже почти 20 лет.

В посте в Truth Social президент США отметил, что НАТО в течение двух десятилетий призывало Копенгаген устранить российскую угрозу в районе Гренландии, однако Дания, по его мнению, не смогла этого сделать.

Ранее Гренландия заявила, что в условиях кризиса выбирает Данию, а не США. А президент США Дональд Трамп в ответ на это заявление сказал, что не согласен и считает нежелание Гренландии стать частью Америки “их проблемой”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.