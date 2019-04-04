У Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что российская компания является правообладателем видеообращения, в котором кандидат в президенты приглашает Петра Порошенко на дебаты.
Команда Владимира Зеленского опровергла информацию о том, что компания Kedoo Entertainment Russia является автором прав на ролик, в котором Владимир Зеленский вызывает Петра Порошенко на дебаты.
Они отметили, что это является попыткой дискредитации.
Владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и аудиопродуктах, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского, является Зе!команда.
Факты ICTV обратились с официальным запросом в компанию Kedoo Entertainment Russia, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Пока ответ еще не пришел.
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Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский записал видео, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты.
В ответ Петр Порошенко также сделал видеообращение, в котором принял вызов и согласился прийти на дебаты.
Источник: Команда Зеленского