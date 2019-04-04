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Факти / Україна

У Зеленського відповіли, хто є правовласником відео про дебати

У Володимира Зеленського спростували інформацію про те, що російська компанія є правовласником відеозвернення, у якому кандидат в президенти запрошує Петра Порошенка на дебати.

Вибори Зеленський

Команда Володимира Зеленського спростувала інформацію про те, що компанія Kedoo Entertainment Russia є автором прав на ролик, у якому Володимир Зеленський викликає Петра Порошенка на дебати.

Вони зазначили, що це є спробою дискредитації.

Власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та аудіопродуктах, що вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського, є Зе!команда.

Факти ICTV звернулися з офіційним запитом до компанії Kedoo Entertainment Russia, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Наразі, відповідь ще не прийшла.

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Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати.

У відповідь Петро Порошенко також зробив відеозвернення, в якому прийняв виклик і погодився прийти на дебати.

Джерело: Команда Зеленського

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