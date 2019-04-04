У Володимира Зеленського спростували інформацію про те, що російська компанія є правовласником відеозвернення, у якому кандидат в президенти запрошує Петра Порошенка на дебати.
Команда Володимира Зеленського спростувала інформацію про те, що компанія Kedoo Entertainment Russia є автором прав на ролик, у якому Володимир Зеленський викликає Петра Порошенка на дебати.
Вони зазначили, що це є спробою дискредитації.
Власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відеороликах та аудіопродуктах, що вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського, є Зе!команда.
Факти ICTV звернулися з офіційним запитом до компанії Kedoo Entertainment Russia, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Наразі, відповідь ще не прийшла.
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Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати.
У відповідь Петро Порошенко також зробив відеозвернення, в якому прийняв виклик і погодився прийти на дебати.
Джерело: Команда Зеленського