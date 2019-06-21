Партія Слуга народу опублікувала список своїх кандидатів по мажоритарних округах.

Слуга народу показала список партії по мажоритарних округах у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вінницька область

Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович

Житель Вінниці. Закінчив юридичний факультет Національного університету Києво-Могилянська академія. Підприємець і засновник соціальної проекту Юридична клініка Швидка юридична допомога.

Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович

Житель Вінниці. Закінчив Київський торгово-економічний університет за спеціальністю Економіка торгівлі. Ректор Вінницького кооперативного інституту та віце-президент Вінницької обласної федерації важкої атлетики.

Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович

Родом з Вінниці. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю Вчений-агроном і Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю Специфічні категорії/адміністративний менеджмент. Голова громадського об’єднання СХІД-ЗАХІД.

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Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна

Живе у Вінниці. Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю Менеджер-економіст. Підприємець, голова та засновник благодійного фонду та ГО Всеукраїнське об’єднання розвиток.

Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович

Живе у Вінниці. Закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю Правознавство та Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю Державне управління. Учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Округ № 16 – Томляк Таїсія Сергіївна

Родом з Вінниці. Закінчила Вінницький технологічний промисловий коледж та Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю Правознавство. Працює адвокатом. Бере активну участь у діяльності громадської організації Рух дієвих демократів.

Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович

Живе у Вінниці. Закінчив Вінницький державний технічний університет за фахом інженер-механік. Був довіреною особою кандидата в президенти України Володимира Зеленського на виборах в 2019 році.

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Округ № 18 – Довгань Павло Олегович

Живе у Вінниці. Закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю Облік та оподаткування та Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів. Заступник директора з науково-дослідної роботи в науково-дослідному господарстві Агрономічне. Голова комітету з соціальних питань Студентської ради Вінницької області.

Житомирська область

Округ № 62 – Герасименко Ігор Леонідович

Живе в Житомирі. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ за спеціальністю Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів. Командир 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. Герой України.

Округ № 63 – Кіцак Богдан Вікторович

Живе в Житомирі. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, кандидат історичних наук, викладач у Бердичівському педагогічному коледжі.

Округ № 64 – Сигачов В’ячеслав Валерійович

Родом з Житомира. Закінчив НТУУ Київський політехнічний інститут за фахом Інженер-металург, Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю Облік і аудит та НПУ ім. М. П. Драгоманова за фахом вчитель історії та суспільствознавства. Працює вчителем у Коростенській загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО.

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Округ № 65 – Костюк Дмитро Сергійович

Родом з Житомира. Здобув освіту в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. Журналіст на телеканалі Еспресо.

Округ № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна

Родом з Житомира. Закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю Бухгалтер. Член громадської освітньої організації Світильник.

Округ № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович

Родом з Житомира. Закінчив Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова за фахом інженер-системотехнік. Підприємець і голова благодійної організації Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних.

Закарпатська область

Округ №68 – Пекар Олександр Вікторович

Родом із Закарпаття. Отримав дві спеціальності у Львівському національному аграрному університеті: Архітектор і Землевпорядник, закінчив Львівський національний політехнічний університет за фахом Архітектор. Менеджер з управління об’єктами інфраструктури.

Округ №69 – Токар Едгар Володимирович

Родом із Закарпаття. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю Правознавство. Є членом виконавчого комітету Лалівської сільської ради Мукачівського району.

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Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович

Народився і живе в Закарпатській області. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю Правознавство. Голова Невицького сільради Ужгородського району, є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України.

Округ №71 – Грабар Сергій Володимирович

Живе в Закарпатській області. Закінчив Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за спеціальністю Економіка і підприємництво. Також здобув освіту в Київському університеті права Національної академії наук за спеціальністю Правознавство. Приватний підприємець.

Округ №72 – Носа Вадим Іванович

Живе в Закарпатській області. Закінчив Львівський національний лісотехнічний університет за спеціальністю Інформаційні технології проектування. Працював викладачем дисципліни Комп’ютерні науки у Закарпатському машинобудівному технікумі.

Округ № 73-Маргітич Іван Володимирович

Живе в Закарпатській області. Отримав диплом Ужгородського національного університету за спеціальністю Економіка підприємства та Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Приватний підприємець.

Чернівецька область

Округ №201 – Лис Олена Георгіївна

Має спеціальність вчитель початкових класів, практичний психолог, отримала її у Чернівецькому національному університеті. Вчитель початкових класів у Чернівецькій гімназії № 2 Чернівецької міської ради, середньої школи № 35.

Округ №202 – Заремський Максим Валентинович

Навчався в Буковинському університеті, а також в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за фахом Право. Начальник відділу планування, оперативного чергування, зв’язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. Громадський діяч-засновник низки фітнес-проектів та щорічного спортивного фестивалю.

Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович

Закінчив Чернівецький механіко-технологічний технікум, потім – Чернівецький національний університет за спеціальністю Державна служба. Раніше був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення Спорт для всіх, журналіст.

Округ №204 – Божик Валерій Іванович

Закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю Правознавство. Адвокат. Має великий досвід роботи на керівних виборних посадах в органах адвокатського самоврядування.

Чернігівська область

Округ №205 – Семінський Олег Валерійович

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Гірничий інженер з видобутку нафти і газу. Директор будівельного підприємства.

Округ № 206 – Поляков Антон Едуардович

Закінчив Чернігівський колегіум № 11. Приватний підприємець, голова ГО Український центр протидії злочинності та корупції.

Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович

Підприємець у сфері рекламно-інформаційних послуг.

Округ №208 – Панченко Антон Олександрович

Закінчив Національний університет Одеська юридична академія за спеціальністю Право. Приватний підприємець-аграрій.

Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Генеральний директор КНП Чернігівський медичний центр сучасної онкології, член правління асоціації онкологів України.

Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович

Навчався в Національній академії управління на факультеті Фінанси, банківська справа. Приватний підприємець.

Запорізька область

Округ № 74 – Касай Геннадій Олександрович Закінчив Запорізький державний машинобудівний інститут за спеціальністю Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання, а також Запорізький національний технічний університет за спеціальністю Фізичне виховання. Зараз генеральний директор Палацу спорту. Округ № 75 – Соха Роман Васильович Закінчив Запорізьку державну інженерну академію, потім – Запорізький національний технічний університет за спеціальністю Фінанси. Працював на керівних посадах у фінансових установах. Округ № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович Має кваліфікацію юриста, яку здобув у Інституті права ім. В. Сташиса. Підприємець. Округ № 77 – Штепа Сергій Сергійович Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю Видавнича справа та редагування. Працював позаштатним кореспондентом і фотографом у декількох друкованих виданнях. Округ № 78 – Боговін Віталій Вікторович Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної медицини. Зараз директор приватного підприємства, що займається дистрибуцією насіння та засобів захисту рослин. Округ № 79 – Яцик Юлія Григорівна Здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу, а також кваліфікацію спеціаліста з кримінального права у Запорізькому юридичному інституті МВС України. Зараз керуюча адвокатським бюро. Округ № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович Закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету. Директор адвокатського об’єднання. Зараз є головою відділення ВГО Асоціація правників України в Запорізькій області. Округ № 81 – Мельник Павло Вікторович Навчався на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача. Пізніше отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію викладача університетів та інших закладів вищої оствіти. PR-директор Благодійного фонду Алкоголь СТОП. Нагороджений грамотами Запорізької міської ради за активну громадську діяльність. Округ № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна Закінчила класичний приватний університет за спеціальністю правознавство. Юрист.

Нагадаємо, 9 червня у ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.