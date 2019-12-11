Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко Николая Тарасова оставили под стражей и перевели в Одесское СИЗО.

Раздельнянский райсуд оставил под стражей подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Во время заседания Николай Тарасов ничего не говорил.

Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии

Суд принял решение перевести его в Одесское СИЗО. Следующее заседание состоится 9 января.











Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко оставили под стражей / 3 фотографии

Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Она ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

10 декабря в суде Тарасов заявил, что не убивал Дашу Лукьяненко, а признался в преступлении, потому что его заставили полицейские.

Источник: Odessa.online

Фото: Odessa.online