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Факты / Украина

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко Николая Тарасова оставили под стражей и перевели в Одесское СИЗО.

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко оставили под стражей

Раздельнянский райсуд оставил под стражей подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Во время заседания Николай Тарасов ничего не говорил.

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Суд принял решение перевести его в Одесское СИЗО. Следующее заседание состоится 9 января.

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко оставили под стражей / 3 фотографии

Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Она ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

10 декабря в суде Тарасов заявил, что не убивал Дашу Лукьяненко, а признался в преступлении, потому что его заставили полицейские.

Источник: Odessa.online

Фото: Odessa.online

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