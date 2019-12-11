Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко Николая Тарасова оставили под стражей и перевели в Одесское СИЗО.
Раздельнянский райсуд оставил под стражей подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.
Во время заседания Николай Тарасов ничего не говорил.
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Суд принял решение перевести его в Одесское СИЗО. Следующее заседание состоится 9 января.
Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Она ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.
10 декабря в суде Тарасов заявил, что не убивал Дашу Лукьяненко, а признался в преступлении, потому что его заставили полицейские.
Источник: Odessa.online
Фото: Odessa.online