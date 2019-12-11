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Факти / Україна

Підозрюваного у вбивстві Даші Лук’яненко залишили під вартою

Підозрюваного у вбивстві Даші Лук’яненко Миколу Тарасова залишили під вартою і перевели в Одеське СІЗО.

Підозрюваного у вбивстві Даші Лук’яненко залишили під вартою

Роздільнянський райсуд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко.

Під час засідання Микола Тарасов нічого не говорив.

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Суд ухвалив рішення перевести його в Одеське СІЗО. Наступне засідання відбудеться 9 січня.

Підозрюваного у вбивстві Даші Лук’яненко залишили під вартою / 3 фотографии

Нагадаємо, 13 червня в Одеській області зникла 11-річна Дарина Лук’яненко. Вона пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому. Через тиждень дівчинку знайшли у вигрібній ямі.

Нагадаємо, перший заступник глави Поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

10 грудня в суді Тарасов заявив, що не вбивав Дашу Лук’яненко, а зізнався у злочині, бо його змусили поліцейські.

Джерело: Odessa.online

Фото: Odessa.online

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