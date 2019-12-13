У мережі опублікували довідку підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь, згідно з якою дівчина перебувала у зоні АТО на момент злочину.

Депутат Верховної Ради від партії Європейська Солідарність Яна Зінкевич заявила, що одна з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – військовослужбовець ЗСУ Яна Дугарь – була в зоні АТО, коли стався злочин.

– Зранку разом з депутатом 8 скликання Оксаною Корчинською та адвокатом Віталієм Коломійцем будемо пробиватись до Яна Дугарь. На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета, – зазначила Зінкевич.

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На знімку довідку Дугарь про участь в антитерористичній операції та в зоні проведення операції Об’єднаних сил. У ній йдеться, що підозрювана була в зоні АТО, зокрема, з 3 червня по 26 вересня 2016 року.

Авто Павла Шеремета підірвали в Києві 20 липня 2016 року.

Яна Дугарь – 26-річна учасниця АТО з Дніпропетровської області, на службу потрапила у 2015 році. На фронті була медсестрою парашутно-десантного батальйону. Має орден За мужність ІІІ ступеня та медаль За оборону Авдіївки.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: колишнього учасника АТО Владислава Грищенка та його дружину Інну, музиканта та лідера українського рок-гурту Riffmaster Андрія Антоненка, волонтерку та лікарку Юлію Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

У поліції зазначили, що метою вбивства стало бажання дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

За версією слідства, вибухівку під авто Шеремета підклали Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, а виготовили її Владислав та Інна Грищенки.

Дугарь ніби то розвідувала місцевість біля авто Шеремета.