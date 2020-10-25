Голосование на местных выборах 2020 завершено. Украинцы выбрали мэров городов, глав поселков, сел, ОТО, а также депутатов местных советов — от сельских до областных.

Социальная группа Рейтинг провела собственный экзитпол, охватив около 400 участков по стране.

В Киеве интрига была до последнего. Но больше в том, кто выйдет во второй тур вместе с Кличко.

Согласно данным экзитпола, Виталий Кличко набрал 47,8%. Это означает, что второй тур все же будет. Соперником действующего мэра, вероятно, будет Александр Попов, набравший 8,6%.

Читайте: Местные выборы 2020: результаты экзитпола в Украине

Представитель Голоса Сергей Притула набрал 8,3% голосов, а Ирина Верещук ровно 8%.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Явка на выборах была очень низкой — проголосовала лишь треть избирателей. Подсчет бюллетеней только начался. Кто стал мэром и какие партии вошли в советы разных уровней — точно станет известно позже.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов. Факты ICTV следили онлайн, как проходили местные выборы в Украине и как проходит подсчет голосов в ЦИК.