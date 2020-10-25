Голосування на місцевих виборах 2020 завершене. Українці обрали мерів міст, голів селищ, сіл, ОТГ, а також депутатів місцевих рад від сільських до обласних.

Соціальна група Рейтинг провела власний екзит-пол, охопивши близько 400 дільниць по країні.

В Києві інтрига була до останнього. Але більше в тому, хто вийде в другий тур разом із Кличком.

Згідно з даними екзит-полу, Віталій Кличко набрав 47,8%. Це означає, що другий таки буде. Суперником чинного мера, ймовірно, буде Олександр Попов, який набрав 8,6%.

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Представник Голосу Сергій Притула набрав 8,3% голосів, а Ірина Верещук рівно 8%.

Явка на виборах була дуже низькою – проголосувала лише третина виборців. Підрахунок бюлетенів тільки почався. Хто став мером і які партії увійшли до рад різних рівнів – точно стане відомо згодом.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад. Факти ICTV слідкували онлайн, як проходили місцеві вибори в Україні та як проходить підрахунок голосів у ЦВК.