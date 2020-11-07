Депутат от партии Слуга народа отказался от мандата

Народный депутат Украины от политической партии Слуга народа Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной в Ивано-Франковской области.
Политик поделился, что год работы в парламенте выдался трудным, но очень важным.
Читайте: Где пройдет второй тур выборов мэра 2020 — список городов и даты
По данным на сайте ЦИК, на местных выборах 2020 за него в Надворной проголосовали 7 097 избирателей (62,24%).
Исполняющий обязанности мэра и секретарь горсовета Тарас Пекарский не принимал участие в местных выборах.Читайте: Выборы в США: штат Джорджия пересчитает голоса Украина и Венгрия должны забыть об эпизоде с вмешательством в выборы - Кулеба 31 марта на Донбассе могут пройти местные выборы - Кравчук назвал условие
Мэром Киева стал Виталий Кличко — второго тура не будет
Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко. Действующий мэр Киева Виталий Кличко в целом набрал 50,52% голосов.
В ряде украинских городов избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. В частности, в Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится 22 ноября 2020 года.