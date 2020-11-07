Депутат от партии Слуга народа отказался от мандата

Народный депутат Украины от политической партии Слуга народа Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной в Ивано-Франковской области.

Политик поделился, что год работы в парламенте выдался трудным, но очень важным.

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По данным на сайте ЦИК, на местных выборах 2020 за него в Надворной проголосовали 7 097 избирателей (62,24%).

Исполняющий обязанности мэра и секретарь горсовета Тарас Пекарский не принимал участие в местных выборах.

Мэром Киева стал Виталий Кличко — второго тура не будет

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко. Действующий мэр Киева Виталий Кличко в целом набрал 50,52% голосов.

В ряде украинских городов избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. В частности, в Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится 22 ноября 2020 года.