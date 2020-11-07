Депутат від партії Слуга народу відмовився від мандата

Народний депутат України від політичної партії Слуга народу Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду міського голови Надвірної в Івано-Франківській області.

Політик поділився, що рік роботи в парламенті видався важким, але дуже важливим.

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За даними на сайті ЦВК, на місцевих виборах 2020 за нього в Надвірній проголосували 7 097 виборців (62,24%).

Виконувач обов’язків мера та секретар міськради Тарас Пекарський не брав участь в місцевих виборах.

Мером Києва став Віталій Кличко – другого туру не буде

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко. Чинний міський голова Києва Віталій Кличко загалом набрав 50,52% голосів.

У низці українських міст виборцям доведеться ще раз обирати кандидата на посаду мера. Зокрема, у Дніпрі та Кривому Розі другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада 2020 року.