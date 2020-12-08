Друг Кернеса анонсував повернення мера Харкова з Німеччини

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися з Німеччини до Харкова в грудні ближче до Нового року.

Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс і уточнив, що Кернес хоче бути вдома 30 грудня.

За словами Фукса, мер Харкова поцікавився про підготовку міста до новорічних свят.

Отримавши докази, що підготовка триває, Кернес передав привіт Харкову і харків’янам, додав Фукс.

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Кернес не з’являвся на публіці від кінця серпня

У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів.

10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні, а 15 вересня стало відомо, що, що стан Кернеса стабільно важкий.

17 вересня його транспортували до лікарні Шаріте в Берліні.

10 листопада Фукс опублікував фото Кернеса на лікарняному ліжку.

Трохи раніше перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес особисто проведе сесію міськради до 20 грудня.

Фото: Геннадій Кернес