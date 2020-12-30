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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Зеленський відреагував на потужні землетруси в Хорватії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії щодо потужних землетрусів, в результаті яких загинули щонайменше семеро людей.

Він побажав хорватам стійкості та сили в цій непростій ситуації.

– Висловлюю глибокі співчуття Хорватії в зв’язку з жертвами землетрусу. Україна молиться за всіх, хто постраждав від цього лиха, – написав Зеленський.

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Землетрус магнітудою 6,3 бала у Хорватії зафіксували 29 грудня. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших.

Громадян України серед постраждалих немає.

Посольство України попередило про можливий повторний землетрус, тому просить громадян стежити за офіційними повідомленнями про розвиток сейсмологічної ситуації.

27 грудня на сході Туреччини стався землетрус. Надзвичайна подія відбулася у провінції Елязиг о 9.37 за місцевим часом.

Місцева влада не уточнила дані щодо загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної події.

Джерело: Володимир Зеленський

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