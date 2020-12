Зеленський відреагував на потужні землетруси в Хорватії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії щодо потужних землетрусів, в результаті яких загинули щонайменше семеро людей.

Він побажав хорватам стійкості та сили в цій непростій ситуації.

Deep condolences to #Croatia because of the victims of the #earthquake. #Ukraine prays for all those who suffer from this disaster and wishes strength and endurance. Let all the misfortunes go away this year.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2020