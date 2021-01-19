Антимонопольний комітет України порушив справу проти шести постачальників через підвищені ціни на газ громадянам.

За даними АМКУ, вартість газу компаній Київоблгаз збут, Житомиргаз збут, ТОВ Чернігівгаз збут, Черкасигаз збут, Уманьгаз збут та КиївГазЕнерджи з листопада 2020 року до січня 2021 року була вище тарифів інших газопостачальних організацій на 40%.

Наприклад, у Київоблгаз збут ціна газу за кубометр на 2,54 грн вище, ніж у ГК Нафтогаз України. Якщо порівнювати з вартістю від ТОВ Мегаватт енерго, то у Київоблгаз вартість за кубометр газу була дорожче на 2,76 грн.

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АМКУ виявив завищення ціни на газ і в інших газопостачальних компаніях у різних регіонах країни. Ці порушення розслідує Антимонопольний комітет України.

В Україні знизили ціни на газ

Гранична вартість газу в Україні з 1 лютого 2021 року буде 6,99 грн за кубометр. Однак у 14 облгазах ціна на газ становитиме до 1,79 грн за кубометр.

Таку ціну встановили до закінчення опалювального сезону або завершення карантину. Завдяки цьому середня оплата рахунку за газ стане на 500 грн менше за таку ж кількість споживання.

Джерело: АМКУ