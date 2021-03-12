В Офисе президента утверждение Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма называют историческим событием, поскольку государство наконец-то перешло от лозунгов, что Крым — это Украина, к активным действиям — впервые за 7 лет.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в комментарии Фактам ICTV рассказал о Стратегии деоккупации Крыма и шагах по реинтеграции полуострова.

— Это очень важный для государства результат. Теперь решение СНБО должно быть опубликовано в форме указа президента. После этого оно вступит в силу. Это обязательно произойдет, — отметил Кориневич.

По его словам, представительство президента Украины в Крыму вместе с партнерами работало над этим документом более года.

— Недопустимо и неправильно, чтобы государство, часть территории которого временно оккупированна в течение семи лет, не имеет соответствующего политического документа, который бы устанавливал направления деятельности государства по деоккупации этой территории, — подчеркнул он.

Кориневич сказал, что в документе зафиксированы ключевые направления государственной политики по деоккупации Крыма.

— Это мощная декларация, на основе которой должны работать все государственные органы, то есть она должна быть краеугольным камнем. Поэтому, безусловно, этот документ не ответит на все вопросы, он на это не направлен, — отметил представитель президента в Крыму.

В то же время он отметил, что этот документ будет публичным, и все его увидят. Его переведут на английский, чтобы его увидели также международные партнеры.

По его мнению, СМИ мало внимания обратили на очень важный документ — указ президента №78 от 26 февраля Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма.

— Это самый сильный указ президента по Крыму с начала его оккупации. Этим документом установлен оргкомитет Крымской платформы, то есть она состоится, это уже часть нашего права. И этот указ зафиксировал то, что СНБО должен подготовить проект Стратегии, — сказал Кориневич.

Он также обратил внимание на третий пункт указа об утверждении стратегии развития крымскотатарского языка, а также алфавита — на основе латинской графики.

Эти два важных документа Украина может показать своим партнерам на Крымской платформе – как доказательство того, что мы сами тоже что-то делаем в этом направлении.

— Поэтому Стратегия будет содержать много вещей — по защите прав человека, по правам коренных народов, относительно экономических аспектов, информационной политики. То есть по всем ключевым блокам содержать главные нарративы, которые лягут в основу деятельности каждого государственного органа, — уточнил он, добавив, что для ее выполнения Кабмин должен разработать соответствующий план мероприятий.

Кориневич отметил, что Стратегия — это свидетельство того, что вопрос Крыма на повестке дня государственной политики.

— Надеемся, что к саммиту Крымской платформам 23 августа нам удастся реализовать некоторые из этих инициатив, или хотя бы выйти на такой этап, чтобы было ясно, что движение есть, и оно непременно завершится успехом, — подытожил представитель президента в АРК.

Деоккупация Крыма

Совет национальной безопасности и обороны 11 марта принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Это первый документ с момента оккупации, регламентирующим четкие шаги возвращения под контроль Украины территории Крыма и Севастополя.