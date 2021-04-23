Метинвест выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника Хортица

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний Метинвест стала стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника Хортица на одноименном острове в Запорожье.

Согласно пресс-релизу, в пятницу в историко-культурном комплексе Запорожская Сечь состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской облгосадминистрацией и комбинатом Запорожсталь группы Метинвест.

Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы.

Метинвест полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове.

Реконструкцию Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины.

Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических магнитов, которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы президента Украины Большая реставрация.

Проект реализуется под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия.

— Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания Метинвест, у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы, — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, которого цитирует пресс-служба.

Он также добавил, Метинвест это партнер, который вызывает доверие и их общая задача — делать все качественно, прозрачно, в диалоге с общественностью.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух выразил уверенность, что данный проект станет примером успешного государственно-частного партнерства.

— Уверен, что синергия работы власти, крупного бизнеса и привлечения общественности даст результат, которым мы будем гордиться. Но считаю, что ключевое понятие здесь — ответственность каждого из нас. Именно поэтому мы инициировали проведение в Запорожье дискуссионной платформы Хортица, — отметил глава ОГА.

По его словам, проект реконструкции Национального заповедника Хортица представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника.

Ключевая задача проекта — восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки.

В свою очередь генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко напомнил, что строительство главного туристического магнита Хортицы — историко-культурного комплекса Запорожская Сечь – ранее профинансировал и построил меткомбинат.

Новый проект реконструкции — это новый этап сотрудничества бизнеса и государства.

— Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города, — сказал Мироненко.

В 2007 году Запорожсталь полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса Запорожская Сечь на о. Хортица.

Хортица воссоздает образ казацкой столицы, атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей.

Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков.

При этом Запорожсталь также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций Казацкий лагерь, Времена казацкие – Сечи запорожские.

Также проспонсировал реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.

Метинвест является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Основными акционерами холдинга является группа СКМ (71,24%) и Смарт-холдинг (23,76%), совместно управляющие им.

На Хортице реконструируют Музей истории запорожского казачества

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Большая реставрация стартовало обновление 150 культурных объектов, среди которых и Музей истории запорожского казачества на острове Хортица.

Также будет обновлена ​​инфраструктура на острове Хортица.