Метінвест виступить стратегічним партнером проекту розвитку національного заповідника Хортиця

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній Метінвест стала стратегічним партнером проекту розвитку національного заповідника Хортиця на однойменному острові в Запоріжжі.

Згідно з прес-релізом, у п’ятницю в історико-культурному комплексі Запорізька Січ відбулося підписання Меморандуму між Міністерством культури та інформаційної політики України, Запорізькою облдержадміністрацією та комбінатом Запоріжсталь Групи Метінвест.

Меморандум закріпив консолідацію зусиль держави і бізнесу з комплексного відновлення Хортиці.

Метінвест повністю профінансував розробку концепції проекту реконструкції музею історії запорізького козацтва та кургану єдності на острові.

Реконструкцію музею історії запорізького козацтва та кургану єдності планують виконати до 30-ої річниці Незалежності України.

Музей історії запорізького козацтва увійшов до списку 150 туристичних магнітів, які планується реконструювати в ході реалізації ініціативи президента України.

Проект реалізується під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням культурної та наукової спадщини.

– Важливо, що до нас приєднується для реалізації цього глобального проекту інвестор, міжнародна компанія Метінвест, у якої є успішний досвід реалізації проектів національного масштабу і яка готова стати провідником перетворень Хортиці, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого цитує прес-служба.

Він також додав, Метінвест – це партнер, який викликає довіру і їх спільне завдання – робити все якісно, прозоро, в діалозі з громадськістю.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух висловив упевненість, що даний проект стане прикладом успішного державно-приватного партнерства.

– Упевнений, що синергія роботи влади, великого бізнесу, залучення громадськості дасть результат, яким ми будемо пишатися. Але вважаю, що ключове поняття тут – відповідальність кожного з нас. Саме тому ми ініціювали проведення в Запоріжжі дискусійної платформи Хортиця, – зазначив голова ОДА.

За його словами, проект реконструкції Національного заповідника Хортиця представляє повне оновлення острова з максимально дбайливою реконструкцією інфраструктури, зі збереженням природного балансу і біоценозу заповідника.

Ключове завдання проекту – відновити і реконструювати існуючі об’єкти, повністю виключаючи нові забудови.

У свою чергу генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко нагадав, що будівництво головного туристичного магніту Хортиці – історико-культурного комплексу Запорізька Січ – раніше профінансував і побудував меткомбінат.

Новий проект реконструкції – це новий етап співпраці бізнесу і держави.

– Ми відчуваємо особливий зв’язок з головною дестинацією Запоріжжя і прагнемо зробити її ще більш величною, привабливою і комфортною для мільйонів українців і гостей міста, – сказав Мироненко.

У 2007 році Запоріжсталь повністю профінансував створення історико-культурного комплексу Запорізька Січ на о. Хортиця.

Хортиця відтворює образ козацької столиці, атмосферу часів козацтва і є єдиним збірним образом усіх Січей, що існували за старих часів.

Тут зібрані найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту та життя запорізьких козаків.

При цьому Запоріжсталь також фінансував створення військової пушкарни, експозицій Козацький табір, часи Козацькі-Січі запорозькі.

А також реконструкцію музейних студій заповідника та підводні археологічні експедиції з підняття з дна річки Дніпро артефактів для музею.

Метінвест є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Основними акціонерами холдингу є група СКМ (71,24%) і Смарт-холдинг (23,76%), спільно керуючі ним.

На Хортиці реконструюють Музей історії запорізького козацтва

У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Велика реставрація незабаром стартує оновлення 150 культурних об’єктів, серед яких і Музей історії запорізького козацтва на острові Хортиця.

Також буде оновлена інфраструктура на острові Хортиця.