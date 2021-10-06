Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. При этом он добавил, что этот вопрос сейчас не на повестке дня.

— Я думаю, очевидно, что это произойдет не завтра, но они присоединятся, — отметил Столтенберг.

Кроме того, во время пресс-конференции генсек НАТО заявил, что союзники Альянса должны больше сделать для стран, которые хотят вступить в организацию.

— Мое послание союзникам НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для тех стран, которые хотят вступить в Альянс — добавил он.

Ранее Столтенберг уже уверял, что Украина является страной-претендентом на членство в НАТО. Однако, по его словам, для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.

14 июня во Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам лидеры стран-членов Альянса опубликовали заявление, в котором поддержали решение о том, что Украина станет членом НАТО, и призвали продолжать реформы и борьбу с коррупцией.

В сентябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что страна вводит все стандарты НАТО и готова к вступлению по решению Альянса.