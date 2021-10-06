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Анастасія Рогожінська |

Це станеться, але не завтра: Столтенберг впевнений, що Україна приєднається до НАТО

Це станеться, але не завтра: Столтенберг впевнений, що Україна приєднається до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Водночас він додав, що це питання зараз не на порядку денному.

– Я думаю, очевидно, що це станеться не завтра, але вони приєднаються, – запевнив Столтенберг.

Окрім того, під час прес-конференції генсек НАТО заявив, що союзники Альянсу повинні більше зробити для країн, які хочуть вступити до організації.

– Моє послання союзникам НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для тих країн, які бажають вступити до Альянсу – додав він.

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Раніше Столтенберг вже запевняв, що Україна є країною-претендентом на членство в НАТО. Однак, за його словами, для вступу до Альянсу необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.

14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. За його підсумками лідери країн-членів Альянсу опублікували заяву, в якій підтримали рішення про те, що Україна стане членом НАТО, і закликали продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

У вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що країна запроваджує всі стандарти НАТО та готова до вступу за рішенням Альянсу.

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