Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Водночас він додав, що це питання зараз не на порядку денному.

– Я думаю, очевидно, що це станеться не завтра, але вони приєднаються, – запевнив Столтенберг.

Окрім того, під час прес-конференції генсек НАТО заявив, що союзники Альянсу повинні більше зробити для країн, які хочуть вступити до організації.

– Моє послання союзникам НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для тих країн, які бажають вступити до Альянсу – додав він.

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Раніше Столтенберг вже запевняв, що Україна є країною-претендентом на членство в НАТО. Однак, за його словами, для вступу до Альянсу необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.

14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. За його підсумками лідери країн-членів Альянсу опублікували заяву, в якій підтримали рішення про те, що Україна стане членом НАТО, і закликали продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

У вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що країна запроваджує всі стандарти НАТО та готова до вступу за рішенням Альянсу.