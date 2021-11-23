В Украине был создан межведомственный штаб для координации действий по защите государственной границы в условиях миграционного кризиса. В него вошли представители украинских силовых структур.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, первое заседание новосозданного координационного штаба состоялось 22 ноября.

В его состав вошли представители: Министерства внутренних дел, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы, Министерства иностранных дел, Минобороны, Минюста, Минфина, Министерства инфраструктуры, командований Вооруженных сил и Службы безопасности.

В работе штаба также будет участвовать уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она будет заниматься вопросами соблюдения прав граждан Украины, проживающих на приграничных территориях, украинских военнослужащих и мигрантов.

Ключевой задачей штаба является противодействие возможному миграционному кризису на украинской границе. Как известно, в последнее время сотни нелегальных мигрантов пытаются прорваться с территории Беларуси в Евросоюз через польскую границу.

– Штаб будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в мероприятия по усилению охраны и защиты государственной границы Украины органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Кроме того, создаются региональные координационные штабы, — объяснил первый заместитель главы ГПСУ Владимир Никифоренко, который будет руководить работой межведомственного штаба.

В случае возникновения кризисных ситуаций на границе, штаб сможет немедленно выносить предложения на рассмотрение Кабинета министров и Верховной Рады.

Члены штаба будут анализировать информацию о ситуации на границе, а также готовить предложения и рекомендации по усилению ее защиты.

При необходимости могут привлекаться иностранные и международные организации.

Как недавно сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, Украина не исключает, что мигранты с польско-белорусской границы могут попытаться перейти на украинскую территорию.

Таким образом, в случае агрессивных действий нарушителей границы украинские пограничники будут использовать специальные средства и оружие. Верховная Рада уже внесла соответствующие изменения в закон о Государственной пограничной службе Украины.

Из-за миграционного кризиса Украина решила перебросить к границе 8,5 тыс. военнослужащих ГПСУ, Нацгвардии и полицейских. А Кабмин выделил 21 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для укрепления госграницы.