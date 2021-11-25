В Україні стартує процес створення національного незалежного авіаперевізника. Він уже має робочу назву – Ukrainian National Airlines (Українські національні авіалінії).

Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Велике будівництво: Авіація. Туризм.

За словами глави держави, авіаперевізника створять у рамках ініційованої ним програми Велике будівництво.

– У рамках цієї програми ми робимо новий, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення офіційно розпочнеться вже сьогодні, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що Україна готова інвестувати у свій повітряний флот, залучати до авіапроектів як українських виробників, так і світових.

За словами Зеленського, Україна вже має підтвердження економічної доцільності створення власного авіаперевізника від консультантів із Франції.

– Йдеться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й загалом про питання статусу, іміджу, престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник – незалежний від будь-яких інших груп та впливів, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що для національного авіаперевізника було запропоновано кілька робочих назв. І одна з них – Ukrainian National Airlines.

– Дуже символічно. Українські національні авіалінії – ЮНА. Як і наша держава з видатною історією, але завжди енергійна і юна, – заявив він.

Глава держави також поінформував про проведення переговорів із західними колегами щодо створення в Україні сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

Зеленський нагадав, що в Україні є ДП Антонов та всі потужності для повного циклу створення сучасних літаків.

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Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону №6298, яким передбачається виділення 500 млн грн на статутний капітал національного авіаперевізника.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві відбулося підписання довгоочікуваної угоди про відкрите небо з Євросоюзом. Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом називають авіаційним безвізом. Документ запровадить нові стандарти безпеки польотів, сприятиме збільшенню кількості рейсів та розширенню їх географії.

Деталі про те, що передбачає угода про відкрите небо та що означає її підписання для авіаперевізників і українців – читайте в матеріалі.