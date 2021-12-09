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Факты / Украина

Кабмин одобрил создание комиссии по расследованию смертельного ДТП под Черниговом

Юлия Соколова редактор ленты
ДТП під Черніговом

Кабинет министров одобрил создание специальной комиссии по техническому расследованию смертельного ДТП, которое произошло под Черниговом 7 декабря этого года.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Как напомнил премьер Денис Шмыгаль, в результате этого ДТП погибли 13 человек.

Он уточнил, что результаты расследования правительственной комиссии должны быть направлены в Кабмин до 31 января 2022 года.

– Сегодня правительство принимает решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результатах расследования причин аварии должен быть представлен в Кабмин до 31 января 2022 года. После этого правительством будут приняты решения по повышению безопасности на дорогах, – подчеркнул Шмыгаль.

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