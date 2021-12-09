Кабинет министров одобрил создание специальной комиссии по техническому расследованию смертельного ДТП, которое произошло под Черниговом 7 декабря этого года.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Как напомнил премьер Денис Шмыгаль, в результате этого ДТП погибли 13 человек.

Он уточнил, что результаты расследования правительственной комиссии должны быть направлены в Кабмин до 31 января 2022 года.

– Сегодня правительство принимает решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результатах расследования причин аварии должен быть представлен в Кабмин до 31 января 2022 года. После этого правительством будут приняты решения по повышению безопасности на дорогах, – подчеркнул Шмыгаль.

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