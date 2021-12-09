Кабінет міністрів схвалив створення спеціальної комісії з технічного розслідування смертельної ДТП, яка сталася під Черніговом 7 грудня цього року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Як нагадав прем’єр Денис Шмигаль, в результаті цієї ДТП загинули 13 людей.

Він уточнив, що результати розслідування урядової комісії повинні бути подані до Кабміну до 31 січня 2022 року.

– Сьогодні уряд приймає рішення про утворення комісії з технічного розслідування ДТП. Звіт про результати розслідування причин аварії має буде поданий до Кабміну до 31 січня 2022 року. Після цього урядом будуть прийняті рішення щодо підвищення безпеки на дорогах, – наголосив Шмигаль.

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