21 грудня в Івано-Франківській області стався землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агенства України.
Епіцентр підземних поштовхів розташований у Надвірнянському районі, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.
Землетрус на Прикарпатті зафіксували о 17:06. За класифікацією його відносять до ледве відчутних, його магнітуда – 2,6 бала за шкалою Ріхтера.
Коливання можуть відчувати лише деякі люди, які перебувають в спокійному стані всередині будівлі, особливо на верхніх поверхах.
У Головному центрі контролю просять жителів Прикарпаття, які відчули землетрус, повідомити про свої відчуття.
З початку року у Надвірнянському районі Івано-Франківської області сталося вісім землетрусів. Останній зафіксували минулого тижня – 15 грудня. Тоді магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,9 бала.
9 грудня землетрус стався у Чернігівській області. Епіцентр підземних поштовхів був розташований у Корюківському районі. За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу становила 3,4 бала.
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Джерело: Головний центр спеціального контролю