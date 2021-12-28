Україна працює зі Сполученими Штатами Америки за трьома напрямками щодо питання надання військової допомоги.

Про це поінформувала в одному з інтерв’ю посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, перший напрямок співпраці – це військова допомога, яка виділяється Україні Конгресом США та закладається в оборонному бюджеті цієї країни. Наступного року Україна повинна отримати $300 млн (напередодні бюджет підписав американський лідер Джо Байден).

Другий напрямок – це допомога, яку може призначити своїм указом президент США. Наприклад, у вересні цього року Джо Байден погодив пакет такої допомоги на $60 млн, і наша держава отримала зброю та боєприпаси (зокрема ракетні комплекси Javelin).

– І третій – так зване надлишкове оборонне обладнання. Наприклад, готове та наразі непотрібне озброєння, яке Сполучені Штати можуть додатково надати. І з цією категорією ми також зараз активно ведемо роботу, – наголосила Маркарова.

За її словами, одним із пріоритетів є створення оборонних можливостей в Азовському та Чорному морях. І в цьому питанні Україна також співпрацює із США. Зокрема, цього року Вашингтон передав чотири патрульні катери типу Island. А у 2022 році очікується передача Україні бойових катерів Mark VI.

Нещодавно тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Вашингтон поставлятиме в нашу державу більше обладнання та зброї в разі вторгнення Росії.

Поки ж Україна отримає від США майже $25 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю.

Джерело: LB.ua