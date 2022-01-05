Граждан Украины призвали не посещать Казахстан из-за происходящих в этой стране массовых протестов.

Соответствующее предупреждение обнародовало Посольство Украины в Казахстане.

В диппредставительстве напомнили, что в городе Алматы и нескольких областях страны введено чрезвычайное положение.

– В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, — отметили в посольстве.

Тем украинцам, которые уже находятся на территории Казахстана, в посольстве советуют не посещать места массового скопления людей, пока в стране действует чрезвычайное положение.

Что известно о протестах в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причина – повышение с начала 2022 года цен на автогаз на 50% (с 60 до 120 тенге за литр).

Сначала митингующие перекрыли дороги в городах Актау и Жанаозене. Затем протестующие вышли также на улицы других городов, в частности Алматы и Нур-Султана.

Протесты продолжились даже несмотря на то, что власти Казахстана согласились снизить стоимость автогаза.

4 января протесты переросли в столкновения с силовиками (в частности, в Кызылорде, Астане, Атырау). По данным МВД страны, из-за нарушения общественного порядка были задержаны более 200 человек. В то же время 95 сотрудников органов внутренних дел получили травмы.

Из-за напряженной ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение. Параллельно он отправил правительство в отставку.

5 января акции протеста в Казахстане продолжаются. В частности, в центре города Алматы начались столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате столкновений в лечебные учреждения обратились 190 человек.

Кроме того, сегодня митингующие после штурма ворвались в муниципалитет Алматы.

Детальнее обо всем, что сейчас происходит в Казахстане – в материале.

Источник: Посольство Украины в Казахстане