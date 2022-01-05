Громадян України закликали не відвідувати Казахстан через масові протести, які відбуваються в цій країні.

Відповідне попередження оприлюднило Посольство України в Казахстані.

У диппредставництві нагадали, що в місті Алмати та кількох областях країни запроваджено надзвичайний стан.

– У зв’язку з введенням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, – зазначили в посольстві.

Тим українцям, які уже перебувають на території Казахстану, в посольстві радять не відвідувати місця масового скупчення людей, поки в країні діє надзвичайний стан.

Що відомо про протести в Казахстані

Масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Причина – підвищення з початку 2022 року цін на автогаз на 50% (з 60 до 120 тенге за літр).

Спочатку мітингувальники перекрили дороги в містах Актау та Жанаозені. Згодом протестувальники вийшли також на вулиці інших міст, зокрема Алмати та Нур-Султана.

Протести продовжилися навіть попри те, що влада Казахстану погодилася знизити вартість автогазу.

4 січня протести переросли у зіткнення із силовиками (зокрема, в Кизилорді, Астані, Атирау). За даними МВС країни, через порушення громадського порядку були затримані понад 200 осіб. Водночас 95 співробітників органів внутрішніх справ отримали травми.

Через напружену ситуацію президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан. Паралельно він відправив уряд у відставку.

5 січня акції протесту в Казахстані тривають. Зокрема, в центрі міста Алмати почалися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями. Унаслідок сутичок до лікувальних закладів звернулися 190 осіб.

Крім того, сьогодні мітингувальники після штурму увірвались до муніципалітету Алмати.

Детальніше про все, що зараз відбувається в Казахстані – в матеріалі.

Джерело: Посольство України в Казахстані