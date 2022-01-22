Блинкен обсудил с главой МИД Канады готовность жестко отреагировать на агрессию РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли готовность жестко отреагировать на дальнейшую российскую агрессию.

– Мы остаемся преданными дипломатии, но готовы, в координации с союзниками и партнерами по НАТО, возложить серьезные расходы на дальнейшую агрессию России, – написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Напомним, 22 января стало известно, что в Украину прибыла первая партия летального оружия от США.

До этого издание Politico сообщило, что Госдепартамент США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства.

Министр обороны Британии Бен Уоллес утверждал, что Лондон открыт к тому, чтобы предоставить Украине еще больше оружия.