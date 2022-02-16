В ближайшее время Украина проведет тест на энергонезависимость: на три дня отсоединится от энергосистем России и Беларуси.

Об этом заявила сегодня во время телемарафона ко Дню единения первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она назвала тестовое отсоединение от российской и белорусской энергосистем знаковым событием для нашего государства.

– В ближайшее время Украину ждет знаковое событие. Украина проведет тест на свою энергетическую независимость. Мы на три дня отсоединимся от энергосистем России и Беларуси. Докажем себе и Европе, что способны самостоятельно обеспечивать энергонезависимость, — подчеркнула Свириденко, не уточнив конкретную дату отсоединения.

Комментируя прохождение отопительного сезона, она отметила, что, несмотря на негативные прогнозы, энергосистема Украины выдержала.

– Сегодня есть такое историческое событие: у нас 15 блоков АЭС работают на полную мощность и обеспечивают энергетическую устойчивость нашего государства, — заявила Свириденко.

По словам вице-премьера, по состоянию на сейчас запасы угля в Украине составляют более 1 млн тонн (на складах и в портах), что “вдвое больше, чем было в прошлом году”.

А в украинских газохранилищах есть 10,7 млрд кубометров природного газа.

– А потому я думаю, что этот отопительный сезон мы очень спокойно и взвешенно проходим, – заверила Свириденко.

Как известно, Украина стремится подписать с Европейским союзом так называемый энергетический безвиз. Речь идет о присоединении к общеевропейской энергосети ENTSO-E.

Как отмечали в Кабмине, интеграция энергетической системы Украины в европейскую имеет большое значение для энергетической безопасности нашего государства и Европы.