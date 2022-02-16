Уже найближчим часом Україна проведе тест на енергонезалежність: на три дні від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі.

Про це заявила сьогодні під час телемарафону до Дня єднання перший віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона назвала тестове від’єднання від російської та білоруської енергосистем знаковою подією для нашої держави.

– Найближчим часом на Україну чекає знакова подія. Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Ми на три дні від’єднаємося від енергосистем Росії та Білорусі. Доведемо собі та Європі, що здатні самостійно забезпечувати енергонезалежність, – наголосила Свириденко, не уточнивши конкретні дату від’єднання.

Коментуючи проходження опалювального сезону, вона зазначила, що, попри негативні прогнози, енергосистема України витримала.

– Сьогодні маємо таку історичну подію: в нас 15 блоків АЕС працюють на повну потужність і забезпечують енергетичну стійкість нашої держави, – заявила Свириденко.

За словами віцепрем’єрки, станом на зараз запаси вугілля в Україні становлять понад 1 млн тонн (на складах і в портах), що “вдвічі більше, ніж було минулого року”.

А в українських газосховищах є 10,7 млрд кубометрів природного газу.

– Тож я думаю, що цей опалювальний сезон ми дуже спокійно і виважено проходимо, – запевнила Свириденко.

Як відомо, Україна прагне підписати з Європейським союзом так званий енергетичний безвіз. Йдеться про приєднання до загальноєвропейської енергомережі ENTSO-E.

Як зазначали в Кабміні, інтеграція енергетичної системи України в європейську має велике значення для енергетичної безпеки нашої держави та Європи.