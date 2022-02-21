Тысячи людей без света и воды: каковы последствия обстрелов боевиков в Луганской области

В течение последних четырех дней на Востоке Украины чувствуется существенное обострение вооруженного конфликта на фоне скопления российских войск на украинской границе.

Начиная с 17 февраля, на Донбассе ежедневно фиксируется, по меньшей мере, 60 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, в большинстве случаев – с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Главари террористических организаций на Донбассе и российская пропаганда усилили враждебную риторику, что официальный Киев “планирует наступление и военное возвращение” оккупированных территорий, когда власти Украины и, в частности, ВСУ отвергают это и прямым текстом говорят, что у них нет подобных планов.

В то же время, Украина и западные партнеры наблюдают усиление информационных атак и провокаций со стороны поддерживаемых Россией боевиков и самой РФ. Кроме информационных провокаций, наблюдаются и атаки незаконных вооруженных формирований на оккупированные территории, чтобы выставить это как “агрессию со стороны Украины”.

От таких атак больше всего за последние несколько дней пострадала Луганская область.

21 февраля в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате обстрела боевиками города Счастья произошло попадание в насосную станцию ​​№ 1 коммунального предприятия Жилстройсервис. В результате атаки без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов.

Кроме насосной станции в ГСЧС сообщили о повреждении линии электропередач, коллекторов теплоэлектростанции, резервуарного парка для хранения остатков мазута.

21 февраля глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрелов со стороны террористов без электроснабжения осталось почти 46 тыс. потребителей в населенных пунктах Щастинского района (г. Счастье, Старый Айдар, Передильское, Геевка, Трехизбенка, Кряков, , Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольхово, Новокондрашевское, Сизе, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай).

В тот же день на ДТЭК Луганская теплоэлектростанция сообщили, что из-за обстрелов в Луганской области от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая служит основным источником тепло- и электроэнергии в области.

В частности, в Луганской области была обстреляна установка комплексной подготовки газа АО Укргаздобыча, в результате чего было прекращено газоснабжение села Лобачево.

Сергей Гайдай также сообщил, что комиссия ТЭБ и ЧС предложила признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня обстрел города Счастье и повреждение Луганской ТЭС.

В связи с таким решением было поручено подготовить обращение в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по обеспечению режима тишины для проведения восстановительных работ на Луганской ТЭС.

В то же время, властям области было поручено создать дополнительные ремонтные бригады для оперативного восстановления электроснабжения и принять меры по обеспечению альтернативного отопления социальных объектов и социально уязвимых слоев населения.

Перед этим, вечером 20 февраля, террористы произвели обстрел города Луганск, который временно находится на неподконтрольной власти Украины территории.

Еще раньше, 18 февраля, главари НВФ на Донбассе опубликовали видео с призывом к жителям ОРДЛО, чтобы они немедленно покинули оккупированные территории, потому что ВСУ планируют совершить “наступление”. Как стало известно, видео с призывом об эвакуации записали за два дня до ее начала.

В то же время главари боевиков объявили общую “мобилизацию” в оккупированном регионе. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что мобилизация началась даже среди несовершеннолетних жителей.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что в ближайшие дни ожидается увеличение давления на Украину со стороны РФ.