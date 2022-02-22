Служба безпеки України оприлюднила розмови між бойовиками терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”, які здійснювали обстріли мирного населення на Донбасі.

Як зазначається у повідомленні, переговори були здійснені терористами, що почали ескалацію бойових дій у лютому 2022 року.

На записах можна почути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстріли мирного населення;

обговорюють накопичення військ збройних сил РФ на кордоні України, включно із залученням чеченців “полку Кадирова”;

дивуються, що Збройні сили України не ведуться на провокації з боку бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше російська ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);

підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Тоді, внаслідок обстрілів Луганщини з боку бойовиків, без світла та тепла залишились тисячі мешканців окупованих територій.

Вказані розмови СБУ отримала у ході контррозвідувальної роботи, яка проводиться для відсічі та стримування збройної агресії Росії на Донеччині та Луганщині.

Зазначається, що матеріали було розсекречено з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Протягом останніх днів на Донбасі фіксується загострення збройного конфлікту. Починаючи з 17 лютого, на Сході України зафіксували 60 обстрілів, 18 лютого – 66, 19 лютого – вже 136, 20 лютого – 80, за 21 лютого зафіксовано 84 обстрілів.

Обстріли з боку підконтрольних Росії бойовиків доповнюється масовою кількістю фейків та дезінформації у медіапросторі, щоб створити провокації проти України та ЗСУ. Україна регулярно заявляє, що не планує йти у наступ на окуповані території Донбасу.