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Факти / Україна

СБУ оприлюднила розмови бойовиків “ЛДНР”, що обстрілювали мирне населення на Донбасі

Ілля Нежигай редактор стрічки
СБУ оприлюднила розмови бойовиків “ЛДНР”, що обстрілювали мирне населення на Донбасі

Служба безпеки України оприлюднила розмови між бойовиками терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”, які здійснювали обстріли мирного населення на Донбасі.

Як зазначається у повідомленні, переговори були здійснені терористами, що почали ескалацію бойових дій у лютому 2022 року.

На записах можна почути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

  • між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстріли мирного населення;
  • обговорюють накопичення військ збройних сил РФ на кордоні України, включно із залученням чеченців “полку Кадирова”;
  • дивуються, що Збройні сили України не ведуться на провокації з боку бойовиків;
  • розповідають, що самі ж бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше російська ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);
  • підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

Тоді, внаслідок обстрілів Луганщини з боку бойовиків, без світла та тепла залишились тисячі мешканців окупованих територій.

Вказані розмови СБУ отримала у ході контррозвідувальної роботи, яка проводиться для відсічі та стримування збройної агресії Росії на Донеччині та Луганщині.

Зазначається, що матеріали було розсекречено з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Протягом останніх днів на Донбасі фіксується загострення збройного конфлікту. Починаючи з 17 лютого, на Сході України зафіксували 60 обстрілів, 18 лютого – 66, 19 лютого – вже 136, 20 лютого – 80, за 21 лютого зафіксовано 84 обстрілів.

Обстріли з боку підконтрольних Росії бойовиків доповнюється масовою кількістю фейків та дезінформації у медіапросторі, щоб створити провокації проти України та ЗСУ. Україна регулярно заявляє, що не планує йти у наступ на окуповані території Донбасу.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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