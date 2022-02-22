Во вторник, 22 февраля, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать город Счастье (Луганская область).

По информации журналиста Фактов ICTV, по населенному пункту осуществляется обстрел из российских реактивных систем залпового огня Град.

Обстрелы зафиксировали украинские журналисты, работающие там сейчас. Сопровождающие их военнослужащие ВСУ подтвердили, что оккупанты используют именно системы Град.

Известно, что вражеский снаряд попал в трансформатор местной ТЭС, в результате чего там возник пожар. На кадрах с места обстрела виден столб черного дыма над тепловой электростанцией. На территории ТЭС горят три трансформатора (в каждом по 40 т масла).

Между тем, обстрелы российских оккупантов не прекращаются.

Как рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, если обстрелы Счастья будут продолжаться, сегодня будет принято решение об эвакуации местных жителей. Он уточнил, что местные власти уже определили места для эвакуации граждан.

– Именно сейчас обстреливают окрестности Счастья. Мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации города. Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем обязательно принимать решение по эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей, – подчеркнул Гайдай.

По его словам, обстрелы не утихают несколько часов. При этом оккупанты целенаправленно бьют по ТЭС и преднамеренно разрушают инфраструктуру. Также обстрелы ведутся по жилым домам.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, проинформировали, что из-за обострения ситуации и опасности для граждан командование Операции объединенных сил приняло решение о временном прекращении функционирования КПВВ Счастье.

Ранее сегодня в пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщали, что российско-оккупационные войска обстреливали Счастье из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А несколько дней тому назад, 18 февраля, на КППВ Счастье под обстрел оккупантов попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Гумкомвой как раз проходил оформление. Чудом никто не пострадал.

Источник: МВД, ГСЧС Украины, Сергей Гайдай