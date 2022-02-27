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Факти / Україна

Зеленський: Україна платитиме 100 тис. гривень військовим, що захищають державу

Ілля Нежигай редактор стрічки
Зеленський: Україна платитиме 100 тис. гривень військовим, що захищають державу

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни, які захищають Україну, будуть отримувати по 100 тис. гривень на місяць.

Як заявив президент, українські військові воюють не за гроші, а за сьогодні та завтра, паралельно відповідаючи за те, що було вчора.

– Але ми маємо розуміти, що сьогодні це – найважливіша робота. Бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна, – сказав президент.

Президент закликав українців діяти прагматично, щоб досягти мети.

– А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію – ви побачили на сто відсотків. Це – безумовний захист національної державності, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Володимира Зеленського, що з білоруської сторони в Україну не будуть летіти ракети, гвинтокрили та літаки.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту обстрілів російського ворога по українським територіям.

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Фото: ЗСУ 

Джерело: Офіс президента

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