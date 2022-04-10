У неділю, 10 квітня, в Херсоні російські загарбники розігнали мирну акцію. Водночас у місті Нова Каховка окупанти звезли кілька десятків “ряджених” на так званий мітинг.

Як поінформував перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, мирний мітинг 10 квітня відбувався на площі біля кіноконцертного залу Ювілейний у Херсоні.

Він був присвячений пам’яті жертв російської агресії.

– Очікувано, окупанти його розігнали. Погрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли на Херсонщину. Багато людей залякані, багато хто на свій страх і ризик залишили область, дуже багато хто просто зник, і встановити, що з ними, сьогодні неможливо. Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять, – наголосив Соболевський.

За інформацією Суспільного, в центрі Херсона з боку Ювілейного лунали постріли. Зброю застосували російські загарбники для розгону мирних жителів.

Учасники мітингу підтвердили журналістам, що захід не дозволили провести військові РФ. Вони зосередилися в місці проведення акції і здійснили попереджувальні постріли. На щастя, ніхто з херсонців не постраждав.

Тим часом у місті Нова Каховка, яке також тимчасово захопили війська РФ, окупанти організували псевдомітинг. Як поінформував депутат Херсонської облради Сергій Хлань, на цю проросійську “акцію” російські загарбники зібрали кілька десятків “ряджених” чоловіків.

Вони стояли з триколорами на порожній площі біля кінотеатру Юність.

– Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків із триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають, як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратися на мітинги? Чи залишають місце, щоб потім в фотошопі людей доліпити? – зазначив Хлань.

Для порівняння депутат оприлюднив фото з українського мітингу в окупованій Новій Каховці. У зв’язку з цим він наголосив, що на Херсонщині ніколи не буде жодних псевдоутворень на кшталт “ХНР”, оскільки “тут — Україна”.

Юрій Соболевський, своєю чергою, оприлюднив відео з псевдомітингу окупантів. Він назвав цю акцію “виставою блазнів”, на якій були присутні лише кілька десятків осіб із російськими триколорами.

Для порівняння Соболевський також оприлюднив відео з українського мітингу, який відбувався в захопленій Новій Каховці та в якому взяли участь тисячі українських громадян.

– Різниця, величиною у прірву. Саме прірва між діями та думками вільних духом українців і окупантів. Коли на проукраїнський мітинг виходять тисячі і за власним бажанням – це дії поклику серця. Коли кілька десятків, сумніваюся навіть у тому, що це громадяни нашої держави, з прапором нації вбивць намагаються зробити хоч якусь картинку мітингу – це дії суто в рамках театральної вистави. Український мітинг окупанти обстрілюють і масово розганяють, проросійський – сумлінно охороняють по периметру, – наголосив він, додавши, що Херсонщина – це Україна.

Що відбувається в Херсонській області

Як відомо, в перший же день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, російські війська зайшли на територію Херсонської області з тимчасово окупованого українського Криму.

Російські окупанти змогли захопити Херсон, проте мешканці міста чинять їм сильний спротив, виходять на акції протесту.

Мітинги проти окупантів відбуваються і в інших містах Херсонської області. Все частіше російські загарбники розганяють людей, відкриваючи вогонь.

Паралельно окупанти викрадають людей. За інформацією мера Херсона Ігоря Колихаєва, російські загарбники викрали понад 100 мешканців міста (активістів, колишніх військовослужбовців, іноземців, журналістів).

За інформацією Херсонської міської ради, в місті 300 тис. людей потерпають від нестачі продовольства та ліків.

А в Новій Каховці окупанти використовують місцеві типографії, щоб підготувати агітаційні матеріали для проведення “референдуму” щодо створення так званої “ХНР”.

Джерело: Суспільне, Юрій Соболевський, Сергій Хлань, Слуга народу

Фото: Слуга народу, Сергій Хлань