После ракетных обстрелов Николаева 16 апреля в больнице находится один человек.

О госпитализации пострадавшей сообщил в своем ежедневном отчете городской глава Александр Сенкевич.

Также мэр Николаева уточнил, что среди атакованных объектов, кроме жилого двора, был один из детских садов.

– Снова это обычные городские объекты, которые не имеют ничего общего с военными, – отметил мэр города.

Из-за ракетного удара 16 апреля отключено газоснабжение в двух домах для 36 абонентов. Остальные районы города – с газом.

Электроснабжение во всем городе было возобновлено в 18.40. Однако, как сообщили Фактам ICTV местные жители, после мощного взрыва в 05.30 17 апреля, свет на несколько минут исчезал снова.

– Просьба к жителям: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Когда их слышите, спускайтесь в укрытие или хотя бы заходите в подъезды, – просит Александр Сенкевич.

В настоящее время на территории всей области с 05.12 объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, что утром 16 апреля армия РФ обстреляла Николаев тремя ракетами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич