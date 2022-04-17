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Факти / Україна

Ракетний обстріл Миколаєва: одна людина в лікарні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
лікарня в україні

Після ракетного обстрілу Миколаєва 16 квітня в лікарні перебуває одна людина.

Про госпіталізацію постраждалої повідомив у своєму щоденному звіті міський голова Олександр Сєнкевич.

Також очільник Миколаєва уточнив, що серед атакованих об’єктів, крім житлового двору, був один із дитячих садків.

– Знову це звичайні міські об’єкти, які не мають нічого спільного з військовими, – наголосив мер міста.

Через ракетний удар 16 квітня відключено газопостачання у двох будинках для 36 абонентів. Решта районів міста – з газом.

Електропостачання у всьому місті відновили о 18.40. Однак, як повідомили Фактам ICTV місцеві жителі, після потужного вибуху о 05.30 17 квітня, світло на кілька хвилин зникало знову.

– Прохання до жителів: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Коли їх чуєте, спускайтесь в укриття або хоча б заходьте до під’їздів, – зауважив Олександр Сєнкевич.

Нині на території всієї області із 05.12 оголошена повітряна небезпека.

Нагадаємо, що вранці 16 квітня армія РФ обстріляла Миколаїв трьома ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олександр Сєнкевич

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Фото: Dreamstime

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