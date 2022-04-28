Апрель, 28 в 20:26

Уже в мае этого года в суд пойдет одно из дел против Виктора Медведчука – кума главы РФ Владимира Путина и пока еще народного депутата.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она напомнила, что по Медведчуку есть несколько дел. Одно из них было открыто по статьям о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

– Одно дело, которое сейчас должно перейти в суд, абсолютно свежее… Внесение в ЕРДР состоялось 11 марта 2021 года, год тому назад. Подозрение Медведчуку было в мае по статьям: 111 (государственная измена) и 438 (военные преступления). Это как раз разграбление Крыма, — отметила Венедиктова.

Она уточнила, что следствие по этому делу уже завершено, и сейчас происходит ознакомление защитников Медведчука с материалами.

– В мае это дело зайдет в суд, – добавила генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что еще одно дело против Медведчука касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям “Л/ДНР” (так называемое угольное дело). Следствие по нему еще продолжается.

Генпрокурор добавила, что есть еще несколько дел, о которых она расскажет позже.

Дело против Медведчука по госизмене и Крыму: что известно

Фигурантами этого дела являются народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (оба – от фракции ОПЗЖ).

В мае 2021 года Медведчуку и Козаку объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч.1 ст.111 – государственная измена;

• ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 – покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

По версии следствия, Медведчук в 2015 году вступил в сговор с чиновником правительства страны-агрессора России с целью добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Речь идет о временно оккупированной РФ морской экономической зоне Украины.

Еще один эпизод уголовного производства касался передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Читайте В Раде предлагают лишить мандата Медведчука и Рабиновича

Что известно о задержании Медведчука

Как известно, Медведчук находился под домашним арестом, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину скрылся. 12 апреля Медведчук был задержан при попытке выезда за пределы нашего государства.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права внесения залога.

18 апреля Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Однако это предложение не заинтересовало Кремль.

Фото: Facebook-страница Владимира Зеленского