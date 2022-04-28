Уже в травні цього року до суду піде одна зі справ проти Віктора Медведчука – кума глави РФ Володимира Путіна та поки що народного депутата.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона нагадала, що по Медведчуку є декілька справ. Одна з них була відкрита за статтями про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

– Одна справа, яка зараз має перейти до суду, абсолютно свіжа… Внесення в ЄРДР відбулося 11 березня 2021 року, рік тому. Підозра Медведчуку була в травні за статтями: 111 (державна зрада) і 438 (воєнні злочини). Це якраз розграбування Криму, – зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що слідство в цій справі вже завершено, і зараз відбувається ознайомлення захисників Медведчука з матеріалами.

– У травні ця справа зайде до суду, – додала генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що ще одна справа проти Медведчука стосується незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР” (так звана вугільна справа). Слідство в ній ще триває.

Генпрокурор додала, що є ще декілька справ, про які вона розповість пізніше.

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Фігурантами цієї справи є народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак (обидва – від фракції ОПЗЖ).

У травні 2021 року Медведчуку та Козаку оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч.1 ст.111 – державна зрада;

• ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 – замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

За версією слідства, Медведчук у 2015 році вступив у змову з високопосадовцем уряду країни-агресора Росії з метою видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Йдеться про тимчасово окуповану РФ морську економічну зону України.

Ще один епізод кримінального провадження стосувався передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

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Що відомо про затримання Медведчука

Як відомо, Медведчук перебував під домашнім арештом, але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік. 12 квітня Медведчук був затриманий при спробі виїзду за межі нашої держави.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права внесення застави.

18 квітня Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та глави РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя. Однак ця пропозиція не зацікавила Кремль.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Зеленського