На 67-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия продолжает наступление в Восточной операционной зоне.
Карта боевых действий в Украине на 01.05.2022
Враг наступает на направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск, не прекращает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск РФ ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения, открывая огонь по позициям украинских войск.
На Лиманском направлении противник наступает в сторону Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты идут штурмом в сторону Новотошковского – Орехового и закрепляются на достигнутых рубежах.
Между тем, чтобы воспрепятствовать маневру сил и средств ВСУ, блокируют их в этих районах.
На Кураховском направлении захватчики при поддержке артиллерии пытаются прорвать оборону украинских подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
Боевыми действиями на Южнобужском направлении армия РФ стремится добиться выхода на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупационных войск Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не зафиксировал.
Согласно данным украинской стороны, существенных изменений в ситуации на этих направлениях не произошло.
Известно, что границу в Брестской и Гомельской областях все так же прикрывают подразделения Вооруженных сил Беларуси.
Угроза ракетных ударов по украинским объектам военной и гражданской инфраструктуры и провокаций с этого участка границы остается.
Под обстрел врага попали позиции ВСУ на Северском направлении. Армия РФ открывала огонь с территории Брянской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 67-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW