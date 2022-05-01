На 67-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия продолжает наступление в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 01.05.2022

Враг наступает на направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск, не прекращает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск РФ ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения, открывая огонь по позициям украинских войск.

На Лиманском направлении противник наступает в сторону Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты идут штурмом в сторону Новотошковского – Орехового и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Между тем, чтобы воспрепятствовать маневру сил и средств ВСУ, блокируют их в этих районах.

На Кураховском направлении захватчики при поддержке артиллерии пытаются прорвать оборону украинских подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

Боевыми действиями на Южнобужском направлении армия РФ стремится добиться выхода на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупационных войск Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не зафиксировал.

Согласно данным украинской стороны, существенных изменений в ситуации на этих направлениях не произошло.

Известно, что границу в Брестской и Гомельской областях все так же прикрывают подразделения Вооруженных сил Беларуси.

Угроза ракетных ударов по украинским объектам военной и гражданской инфраструктуры и провокаций с этого участка границы остается.

Под обстрел врага попали позиции ВСУ на Северском направлении. Армия РФ открывала огонь с территории Брянской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW