Несмотря на огромные потери, которые несут российские войска в Украине, Кремль продолжает перебрасывать срочников для участия в полномасштабной войне на территории нашего государства.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как известно, в Кремле неоднократно утверждали, что якобы не отправляют на войну в Украину солдат срочной службы. В то же время в украинской разведке подчеркивают, что случаи перебрасывания в наше государство срочников фиксируются все чаще.

– Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы “живой силы”, — отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, солдаты-срочники активно привлекаются к боевым действиям в Украине в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии РФ (Иваново). Сейчас эта дивизия принимает участие в боях в Харьковской области.

При этом в РФ настолько спешат с пополнением резервов “живой силой”, что на подготовку новобранцев отводится всего несколько дней.

– Спешка в восстановлении потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины, — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, разведка располагает информацией о “принудительно-добровольной” отправке до 40 медиков с временно оккупированного Крыма в неоплачиваемую “командировку” на оккупированную территорию Донецкой области. Срок такой “командировки” составляет до двух недель, а цель – “оказание помощи”.

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Как отмечают в разведке, среди оккупантов участились случаи дезертирства. Например, в селе Рыбальче (Херсонская область) российские захватчики разыскивают 15 военнослужащих РФ, покинувших место дислокации подразделения из-за нежелания воевать.

Следует отметить, что в последнее время все чаще появляются сообщения о возможном объявлении Кремлем мобилизации 9 мая. Об этом, в частности, информировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время в украинском Минобороны предполагали, что Кремль может отказаться от объявления мобилизации из-за того, что россияне панически ее боятся.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали в Украине около 24 900 российских оккупантов. Кроме того, уничтожены сотни единиц вражеской техники.

Источник: ГУР Минобороны Украины