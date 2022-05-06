Попри величезні втрати, яких зазнають російські війська в Україні, Кремль продовжує перекидати строковиків для участі в повномасштабній війні на території нашої держави.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як відомо, в Кремлі неодноразово стверджували, що начебто не відправляють на війну в Україну солдатів строкової служби. Водночас в українській розвідці наголошують, що випадки перекидання в нашу державу строковиків фіксуються все частіше.

– Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви “живої сили”, – зазначається в повідомленні.

За даними української розвідки, солдати-строковики активно залучаються до бойових дій в Україні в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії РФ (Іваново). Зараз ця дивізія бере участь у боях у Харківській області.

Водночас в РФ настільки поспішають із поповненням резервів “живою силою”, що на підготовку новобранців відводять лише кілька днів.

– Поспіх щодо відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого вирушають на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України, – наголошується в повідомленні.

Крім того, розвідка має інформацію про “примусово-добровільне” відправлення до 40 медиків з тимчасово окупованого Криму в безоплатне “відрядження” на окуповану територію Донецької області. Термін такого “відрядження” становить до двох тижнів, а мета – “надання допомоги”.

Зараз дивляться

Як зазначають у розвідці, серед окупантів частішають випадки дезертирства. Наприклад, у селі Рибальче (Херсонська область) російські загарбники розшукують 15 військовослужбовців РФ, які залишили місце дислокації підрозділу через небажання воювати.

Варто зазначити, що останнім часом все частіше з’являються повідомлення про можливе оголошення Кремлем мобілізації 9 травня. Про це, зокрема, інформував начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Водночас в українському Міноборони припускали, що Кремль може відмовитись від оголошення мобілізації через те, що росіяни панічно її бояться.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували в Україні близько 24 900 російських окупантів. Крім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки.

Джерело: ГУР Міноборони України